Son dakika haberleri: A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor

Son dakika gelişmesine göre 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nın elemelerinde mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri, 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'nın elemelerinde mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri, 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-9 Aralık 2021 tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası için oynanacak Avrupa grup eleme müsabakalarının takvimi belli oldu.

Tek merkezde 27-29 Kasım ya da 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek elemelerde gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, 16-21 Nisan 2021 tarihlerinde oynanacak play-off turuna kalmaya hak kazanacak.

Türkiye, 8 Temmuz Çarşamba günü TSİ 16.00'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak kura çekimine ise 1. torbadan katılacak.

Eleme grubu maçlarının torbaları şöyle:

1. torba: Avusturya, Belarus, Slovakya, Türkiye, Kuzey Makedonya

2. torba: Ukrayna, İtalya, İsviçre, İzlanda, Portekiz

3. torba: Litvanya, Faroe Adaları, Kosova, İsrail, Finlandiya

4. torba: Yunanistan, Lüksemburg

Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor - Son Dakika Spor
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