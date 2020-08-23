ABD'nin Tayvan Temsilcisi William Brent Christensen, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile askeri anma törenine katıldı.

Tayvan'da Amerikan Enstitüsünün yöneticisi Christensen'in, Çin ana karası yakınındaki Kinmen Adası'na 1958 yılında Çin'in düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden askerler için düzenlenen anma töreninde Tsai'ye eşlik etmesinin, Washington ile Pekin arasındaki gerilimi artıracağı düşünülüyor.

Tsai ve Christensen törende konuşma yapmazken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunan katılımcıların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem olarak maske taktığı, askeri personelin ölen askerlerin mezarlarında tütsü yaktığı görüldü.

Washington'un Tayvan ile resmi ilişkileri bulunmuyor ancak ABD'nin Tayvan'ın en önemli müttefiki ve silah tedarikçisi olduğu ifade ediliyor.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar da bu ay Tayvan'ı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı yetkili olmuştu. Azar, ziyareti sırasında ABD'nin Tayvan'ı "güçlü şekilde desteklediği" yönünde mesajlar vermişti.

Çin, Azar'ın Tayvan ziyaretini "siyasi şov" olarak nitelemişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de yapılan BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.