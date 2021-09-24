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Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi

24.09.2021 14:48
Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanları inceledi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanları inceledi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge Müdürü Yılmaz, Karatepe mevkisinde yanık sahada incelemede bulundu.

Zarar gören ağaçların ekonomiye kazandırılacağını belirten Yılmaz, yeniden yeşillendirme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi

Mahmut Yılmaz, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi - Son Dakika
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