Son dakika haberleri! Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

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