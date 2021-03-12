Son dakika haberleri! Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adıyaman'da 35 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
12.03.2021 20:31
Son dakika haberler: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 35 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 35 evde karantina uygulamasına başlandı.
Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.
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