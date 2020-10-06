Son dakika haberleri! Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 23 arsa satacak - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi, ekim ayı 2. birleşiminde il özel idaresine ait 23 arsa vasfındaki taşınmazın ihale ile satılmasına karar verdi.

Meclis toplantı salonunda İGM Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığındaki, 2. birleşimde üç gündem dışı madde görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

Gündem maddelerinde ise Dinar İlçesine bağlı Yıprak köyündeki imar planı değişikliği ve ekleri, ilgili komisyonun olumlu görüş bildirmesiyle onaylanarak karara bağlandı.

Bir diğer maddede ise İl Özel İdaresine ait, Afyonkarahisar merkez, Sultandağı, Çay, Dinar ve Emirdağ ilçelerindeki 23 arsa vasfındaki taşınmazın satılmasına karar verildi.

-Takasa onay çıktı

Toplantıda il merkezinde Karaman Mahallesi'nde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz ile Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan, Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin hissesi olan hazineye ait Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi binası ile Erenler Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesine ait taşınmazın, takas edilmesi kararlaştırıldı.

7 komisyonun olumlu görüş bildirdiği takas konusu bir çekimser oya karşı 48 evet oyu ile karara bağlandı.

Öte yandan Bolvadin'in Kemerkaya köyünde bulunan, mülkiyeti il özel idaresine ait arsa vasfındaki taşınmazlar, köy muhtarlığına pazar yeri yapmak amacıyla tahsis edildi.

Görüşülen son gündem maddesinde de Sinanpaşa ilçesine bağlı İğdeli köyünde fırın yapılması için ödenek aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Ekim ayı toplantılarının 3. oturumu yarın yapılacak.