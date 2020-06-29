Son dakika haberleri! AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı - Son Dakika

Son dakika haberleri! AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı AK Parti Diyarbakır'ın Bismil İlçe Başkanlığı binasına dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı

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DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır'ın Bismil İlçe Başkanlığı binasına dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ziraat Caddesinde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binasına kapalı bir pikapla gelen yüzleri maskeli 2 kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Etrafta bulunan vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Parti binasında hasar meydana gelmezken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi gözaltına alındı

Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, binalarına alçakça ve onursuzca saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. Kızılkaya, "Saldırının amacının her ne kadar korku ve sindirme amaçlı olsa da unuttukları tek şey bizim azmimizi ve millete olan hizmet sevdamızı artırmaktan başka bizde hiçbir etkisi bırakmaz. Bizi hedeflerimizden saptırmak şöyle dursun ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun teyidi aslında da sırf bu yüzden de olsa bugüne kadar çalıştığımızın çok daha fazlasını çalışmak ve gece gündüz sahada olmak açısından da sorumluluğumuzu artırmıştır. Bu tür saldırılan millet ile olan bağımızın önlenemez güçlenişi karşısında terörün çaresizliğin de göstergesidir. Bu saldırı ve sivil siyasete yapılan her türlü şiddettin arkasındaki güçleri ve destekçilerini şiddetle kınıyorum" dedi.

Diyarbakır, AK Parti, Bismil, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına molotofkokteylli saldırı - Son Dakika

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