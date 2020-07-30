Almanya'nın kuzeyinde yer alan Schleswig- Holstein eyaletinin Heide kentinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle yeniden sosyal hayatı kısıtlayıcı önlemler alınacak.

Dithmarschen Bölge Valisi Stefan Mohrdieck, yaptığı açıklamada, yaklaşık 133 bin kişinin yaşadığı Dithmarschen bölgesinde, son günlerde yeni vaka sayısının 44'e yükseldiğini belirtti.

Bu nedenle yeni vakaların yoğun görüldüğü Heide kentinde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerin sıkılaştırılacağını ifade eden Mohrdieck, bu çerçevede Heide'de cumartesi gününden itibaren kamusal alanda temas kısıtlamasının getirileceğini ve farklı hanelerden en fazla 2 kişinin bir araya gelmesine izin verileceğini aktardı.

Mohrdieck, kentte kurulan pazar yerine sadece maskeyle girileceğini, mağazalarda da müşteri sayısının kısıtlanacağını vurgulayarak Dithmarschen bölgesinde ise vaka sayıları düşüne kadar planlanan etkinliklerin erteleneceğini kaydetti.

Restoran ve bar sahipleriyle ayrıntılı görüşmeler yapılacağını belirten Mohrdieck, Heide kentinde sadece alkol satan işletmelerin geçici kapatılabileceğini söyledi.

Mohrdieck, bölgede daha fazla Kovid-19 testi yapılacağını da kaydetti.

Yerel basınındaki haberlerde, Heide kentinde vaka sayılarının artmasının, tatilden dönen kişilerde Kovid-19 tespit edilmesinden kaynaklandığı aktarıldı.

Berlin'de okullarda maske zorunluluğu

Berlin eyalet yönetimi, yeni eğitim yılının başlayacağı 10 Ağustos'tan itibaren okullara maske takma zorunluluğu getirme kararı aldı.

Berlin Eyaleti Eğitim Bakanı Sandra Scheeres, bu zorunluğun koridorlarda, ortak kullanılan mekanlarda ve tuvaletlerde geçerli olacağını belirterek ders sırasında sınıflarda ve okul bahçesinde maske takmanın zorunlu kılınmayacağını ifade etti.

Eğitim yılı daha sonraki tarihlerde başlayacak bazı eyaletlerin de okullarda maske takma zorunluluğu getirmeyi planladığı bildirildi.

Almanya'da haziran ve temmuz başında günlük 200 ile 500 arasında olan yeni vaka sayıları, geçen haftadan bu yana günlük 600 ile 800 arasında seyretmeye başlaması endişeye yol açtı.

Son verilere göre Almanya'da vaka sayısı 206 bin 926'ya, ölü sayısı 9 bin 128'e çıktı.