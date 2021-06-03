Son dakika haberleri! Altının kilogramı 526 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 526 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 524 bin 600 lirayı, en yüksek ise 526 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 526 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 681 milyon 548 bin 678,25 lira, işlem miktarı ise 1.301,21 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 712 milyon 469 bin 529,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 524.000,00 1.895,00 En Düşük 524.600,00 1.885,00 En Yüksek 526.350,00 1.906,25 Kapanış 526.000,00 1.889,60 Ağırlıklı Ortalama 525.342,27 1.895,50 Toplam İşlem Hacmi (TL) 681.548.678,25 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.301,21 Toplam İşlem Adedi 47

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