Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

10.05.2022 10:49

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile Iraklı turistleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde kamyon ile Iraklı turistleri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan Mehmet Öztürk yönetimindeki 07 AIB 800 plakalı minibüs, Pınarlı Kavşağı'nda, Mehmet Yılmaz idaresindeki 07 AAC 30 plakalı kamyonla çarpıştı.

Devrilen minibüsün sürücüsü ile Iraklı 8 turist yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralı sürücü ve 4 turiste ayakta müdahalede bulundu, 4 turist ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan kavşakta polis ekipleri önlem aldı.

Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kamyonla turistleri taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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Mehmet Yılmaz, Mehmet Öztürk, Minibüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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