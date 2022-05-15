AVCILAR'da down sendromlu Emre Karadağ'ın 5 yıldır kurduğu askerlik hayali, Genelkurmay Başkanlığı'nın 'Temsili askerlik' uygulaması ile gerçek oldu. Gözyaşlarını tutamayan Emre, polislerin oluşturduğu konvoyla askere uğurlandı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve son olarak Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan polis memuru Güven Karadağ'ın 3 çocuğundan biri olan down sendromlu Emre Karadağ, askerlik heyecanı yaşadı. 22 yaşındaki Emre Karadağ, Genelkurmay Başkanlığı'nın engelliler için düzenlediği ve geleneksel hale getirilen 'Temsili askerlik' uygulaması çerçevesinde askere uğurlandı.

MUTLULUKTAN AĞLADI

Karadağ ailesi, pazartesi günü diğer engelliler ile birlikte Emre Karadağ'ın askeri üniforma giyeceğinin kesinleşmesi üzerine hazırlıklara başladı. Evin dış cephesi Türk bayrakları ile donatılırken, haberi alan down sendromlu Emre Karadağ, mutluluktan gözyaşı döktü. Baba Güven Karadağ, down sendromlu oğlu için bir salonda kına gecesi düzenledi. Bu sırada yıllarca görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki meslektaşları da askerlik heyecanı yaşayan Emre'yi yalnız bırakmadı.

POLİSLER UĞURLAMA KONVOYU YAPTI

Emre Karadağ için düzenlenen uğurlama törenine çevre sakinlerinin yanı sıra çok sayıda polis katıldı. "En büyük asker bizim asker" sloganları ile desteklenen Emre Karadağ için Yunus polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi tarafından uğurlama konvoyu oluşturuldu. Sevinçten sık sık gözyaşı döken Emre Karadağ, asker selamı vererek anne ve babasını da duygulandırdı. Anne Asya Karadağ, 'Bir anne ve baba için bundan daha mutlu ve gurur dolu bir gün olamaz. Diğer annelerden farklı olarak özel anneyiz. 3 oğlum var ama en özeli, en güzeli Emre'dir. Büyük oğlum da askere gitti ama bu kadar heyecanlanmadım. Çok seviyorum Emre'mi" dedi.

Baba Güven Karadağ da, 'Bugün Emre için hem askerlik hem düğün gibi bir hazırlık yaptık. Emre'nin istediği her şeyi yerine getirdik. Bugün Emre'nin günü. Ne isterse yapacağız" diye konuştu.