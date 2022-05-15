Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY

15.05.2022 08:43

Son dakika haber... AVCILAR'da down sendromlu Emre Karadağ'ın 5 yıldır kurduğu askerlik hayali, Genelkurmay Başkanlığı'nın 'Temsili askerlik' uygulaması ile gerçek oldu.

AVCILAR'da down sendromlu Emre Karadağ'ın 5 yıldır kurduğu askerlik hayali, Genelkurmay Başkanlığı'nın 'Temsili askerlik' uygulaması ile gerçek oldu. Gözyaşlarını tutamayan Emre, polislerin oluşturduğu konvoyla askere uğurlandı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve son olarak Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan polis memuru Güven Karadağ'ın 3 çocuğundan biri olan down sendromlu Emre Karadağ, askerlik heyecanı yaşadı. 22 yaşındaki Emre Karadağ, Genelkurmay Başkanlığı'nın engelliler için düzenlediği ve geleneksel hale getirilen 'Temsili askerlik' uygulaması çerçevesinde askere uğurlandı.

MUTLULUKTAN AĞLADI

Karadağ ailesi, pazartesi günü diğer engelliler ile birlikte Emre Karadağ'ın askeri üniforma giyeceğinin kesinleşmesi üzerine hazırlıklara başladı. Evin dış cephesi Türk bayrakları ile donatılırken, haberi alan down sendromlu Emre Karadağ, mutluluktan gözyaşı döktü. Baba Güven Karadağ, down sendromlu oğlu için bir salonda kına gecesi düzenledi. Bu sırada yıllarca görev yaptığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki meslektaşları da askerlik heyecanı yaşayan Emre'yi yalnız bırakmadı.

POLİSLER UĞURLAMA KONVOYU YAPTI

Emre Karadağ için düzenlenen uğurlama törenine çevre sakinlerinin yanı sıra çok sayıda polis katıldı. "En büyük asker bizim asker" sloganları ile desteklenen Emre Karadağ için Yunus polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi tarafından uğurlama konvoyu oluşturuldu. Sevinçten sık sık gözyaşı döken Emre Karadağ, asker selamı vererek anne ve babasını da duygulandırdı. Anne Asya Karadağ, 'Bir anne ve baba için bundan daha mutlu ve gurur dolu bir gün olamaz. Diğer annelerden farklı olarak özel anneyiz. 3 oğlum var ama en özeli, en güzeli Emre'dir. Büyük oğlum da askere gitti ama bu kadar heyecanlanmadım. Çok seviyorum Emre'mi" dedi.

Baba Güven Karadağ da, 'Bugün Emre için hem askerlik hem düğün gibi bir hazırlık yaptık. Emre'nin istediği her şeyi yerine getirdik. Bugün Emre'nin günü. Ne isterse yapacağız" diye konuştu.

Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY
Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY

YORUMLAR
500
Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu Son dakika! Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu Son dakika haberleri: Temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı Son dakika haberleri: Temsili askerlik yapacak engellilere 'asker kınası' yakıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY - Son Dakika


Son Dakika
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:27 İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
07:31 Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 09:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ASKERLİK HAYALİ GERÇEKLEŞEN DOWN SENDROMLU EMRE'Yİ AĞLATAN KONVOY - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement