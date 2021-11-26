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Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN - Son Dakika

Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN

26.11.2021 10:33

Son dakika haber... AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın molozları altında kalan tahta, ağaç dalları ve çöpler yaklaşık üç ay sonra kendiliğinden yanmaya başladı.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binanın molozları altında kalan tahta, ağaç dalları ve çöpler yaklaşık üç ay sonra kendiliğinden yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için iki kez çağrıldığı molozdaki çöp yangını sönmeyince kepçe getirildi.

İlginç yangın ihbarı Gümüşpala Mahallesi'ndeki Güzelbakan Sokak'taki kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın molozlarının bulunduğu yer için yapıldı. İBB Sosyal Tesisleri Metrobüs Durağı üst geçidinin hemen yanında bulunan, yakınında bir binanın yer aldığı alandan dün sabah yükselen duman giderek arttı. Hemen yakındaki otoparkta çalışanlar bahçe hortumu ile su sıktı, kazma ile kazarak yangın olan yere ulaşarak söndürmeye çalıştı. Bir ara damacanalarla su getirilerek molozlardan duman çıkan yere boşaltıldı. Bu çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi molozların bulunduğu alanın altında bulunan çöp, tahta veya ağaç parçalarının içten içe yandığını belirlerken uzun süre su sıktı. Duman büyük ölçüde kesildi. Ancak, aradan birkaç saat geçtikten sonra molozlardan yine dumanlar yükselmeye başladı. İkinci kez çağrılan itfaiye ekibi bir süre daha su sıktı. Bunun da sonuç vermeyeceği göz önüne alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kepçe istendi. Sevk edilen kepçe duman çıkan yerdeki molozları yan tarafa taşırken, yanan ağaç, tahta parçaları ve çöplere su sıkılarak saatlerce süren yangın söndürüldü.

Yangını uzun süre hortumdan gelen suyla söndürmeye çalışan Mehmet Adar, oğlunun da 4 damacana suyu döktüğü halde dumanın önüne geçemediklerini, iki kez itfaiyeyi çağırdıklarını, kendilerini de çok şaşırtan bu yangını söndürtebildiklerini söyledi.

Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN
Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN

geri dönüşüm, Metrobüs, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AVCILAR'DA METROBÜS ÜSTGEÇİDİNİ DUMAN ALTINDA BIRAKAN YANGIN - Son Dakika


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