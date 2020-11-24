Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı

24.11.2020 11:57
Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 390 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 13.194 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 6.371 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.536 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 8.052 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 primle 21.986 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,1875 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerine dair belirsizliğin azalmasıyla risk iştahının arttığını söyledi.

Öte yandan, Almanya'da 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla çeyreklik bazda yüzde 8,5 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugün Almanya'da IFO endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini ifade etti.

İngiltere, Almanya, Europe, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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