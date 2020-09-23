Son dakika haberleri... Avrupa piyasaları açılış öncesi aşı umutlarıyla yükseldi

Başlıca Avrupa borsaları, coronavirüs aşısına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Yatırımcıları olumlu etkileyen, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önceki gün yaptığı konuşma oldu. Xi Jinping, Halklar Genel Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin geliştirdiği coronavirüs aşısını, tüm dünyaya "küresel halk ürünü" olarak dağıtmayı amaçladığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, kesin ve güvenilir olana kadar aşının dağıtımını yapmayacaklarını vurguladı.Yatırımcılar aynı zamanda, gün içinde açıklanacak Avrupa Birliği verilerine de odaklandılar.Bu gelişmelerle açılış öncesi işlemlerde, Almanya 'nın DAX Endeksi yüzde 0.95 yükselirken, Londra 'da FTSE100 Endeksi de yüzde 1.15'lik sıçrama yaptı. Fransa 'da CAC40 Endek i de açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.67 artıdaydı.

Buna karşılık doların euro karşısında güçlenmesi yeni günün ilk saatlerinde de sürdü ve euro/dolar paritesi 1.16848 ile iki ayın en düşük düzeyine kadar geriledi. Dolar sterlin karşısında da yüzde 0.08 değerlendi ve parite 1.27224 düzeyine indi.