Son dakika haberleri | Avukat Halit Çokan'dan barolara yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Avukat Halit Çokan'dan barolara yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberi: Kocaeli Barosu avukatlarından Halit Çokan, barolara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Alternatif bir baro oluşturabilmeye imkan sağlayacak olan bu sistem, barolar arasında bir rekabete yol açıp, avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için daha uygun bir zemin olabilecektir.

Kocaeli Barosu avukatlarından Halit Çokan, barolara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Alternatif bir baro oluşturabilmeye imkan sağlayacak olan bu sistem, barolar arasında bir rekabete yol açıp, avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için daha uygun bir zemin olabilecektir." dedi.

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Çokan, yaptığı açıklamada, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki iddiaların hukuki bir gerekçesinin olmadığını söyledi.

Demokratik bir düzende, yasamanın ve yürütmenin hatta yargının veya kamu adına yetkiyi kullanan insanların yapmış olduğu tasarruflara karşı demokratik bir tepkinin ortaya konabileceğini ifade eden Çokan, bu yasal düzenlemeye karşı demokratik tepki konmasında yadırganacak herhangi bir şeyin olmadığını belirtti.

Bu demokratik tepkinin ciddi, doğru ve yerinde olması gerektiğini ifade eden Çokan, bir yerde, belirli şartlar altında ikinci baro kurabilme imkanı verildiğini, mevcut baroların kapatılmadığını, mesleğe kabul şartlarının, hukuki işleyişin değiştirilmediğini bildirdi.

"15 Temmuz davalarına müdahil olmadılar"

Çokan, örgütlenme özgürlüğünün çeşitlendirme olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Bazı baroları eleştiren Çokan, "Bu baroların demokratik düzen ortadan kaldırılmaya ve anayasal düzen ayaklar altına alınmaya çalışıldığında, hukuk devleti ve düzeni askıya alınmaya çalışıldığında ortaya bir tepki koyup, darbecilerin yargılandığı salonlarda ortalığı ayağa kaldırmasını bekliyorduk. Ne acıdır ki bu davalara müdahil dahi olmadılar. Oysa 15 Temmuz'da anayasa askıya alınıyordu. Özgürlükler ortadan kaldırılıyordu. Hukuk devleti ihlal ediliyordu ve buna karşı baroların duruşma salonlarına dahi gelip müdahil olmayı istememelerini son derece düşündürücü olarak ele almak lazım." ifadelerini kullandı.

Çokan, "Barolar ortadan kaldırılıyor mu, hayır. Avukatların statüsü ve özlük hakları ile ilgili bir değişiklik var mı, hayır. O halde bir bardak suda fırtına koparacağınıza, siz 15 Temmuz'da demokratik düzeni ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı duruşma salonlarına gelip, mücadele etmenizi bekliyorduk. Bu millet sizden bunu bekliyordu." şeklinde konuştu.

Yeni yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığını savunan Çokan, "Bir özgürlük genişletiliyorsa Anayasa'ya aykırı olmaz. Daraltılıyorsa Anayasa'ya aykırı olur." dedi.

Çokan, bazı baroların, inanç özgülüğü konusundaki hak ihlallerinde hep sustuğunu ve sessiz kalmayı tercih ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Barolar, 28 Şubat'ta insanlara din ve vicdan özgürlüğünden kaynaklanan haklarını kullanırken, onlara karşı yapılan baskılar, hak ihlalleri söz konusu olurken bu barolar nerede duruyordu? İnançlı insanlar, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ordudan atılıp, FETÖ terör örgütünün kılık değiştirerek askeriyede kalması sağlanırken, bu barolar nerede duruyordu? Partiler kapatılırken barolar neden sesini çıkarmadı. 'Ordu göreve' diye demokratik düzen ortadan kaldırılmaya çalışılırken, barolar nerede duruyordu? Seçilmiş bir insan görevden alınırken, barolar nerede duruyordu? Herkesin bir dönüp siciline bakması lazım."

Çoklu baronun, Türkiye'ye mahsus bir sistem olmadığını, bu sistemin ABD, Fransa ve İngiltere'de uygulandığını belirten Çokan, "Sanki Türkiye'de yeni icat edilmiş bir sistem, bir düzen getiriliyormuş gibi ve sanki anayasal düzen ortadan kaldırılıyormuş gibi hava estirmek, en azından çok hakkaniyetli bir tutum değil. Alternatif bir baro oluşturabilmeye imkan sağlayacak olan bu sistem, barolar arasında bir rekabete yol açıp, avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için daha uygun bir zemin olabilecektir." dedi.

Halit Çokan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Avukat Halit Çokan'dan barolara yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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