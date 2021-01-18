Son Dakika | - Bakan Akar, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - Son Dakika

Başbakan Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığına geçen Akar, Cumhurbaşkanı Salih tarafından kabul edildi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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