Son dakika haberleri! Bakan Koca: 19 ildeki yoğun bakımlarda koronavirüs hastası yok (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bakan Koca: 19 ildeki yoğun bakımlarda koronavirüs hastası yok (2)

14.04.2022 17:47
Son dakika haberleri! Bakan Koca: 19 ildeki yoğun bakımlarda koronavirüs hastası yok (2)

Son dakika gündem haberi... ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Üniversitesi'nde sağlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle buluştu.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Üniversitesi'nde sağlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Öğrencileri, 'tıp ordusunun yeni neferleri' olarak nitelendiren Bakan Koca, buluşmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sağlık sektöründe karamsarlık yaşandığını fakat atılan adımların karamsarlığı yok edeceğini kaydeden Koca, "Yaygın bir karamsarlık olduğu doğrudur fakat bilmeliyiz ki atılmış radikal adımlar var ve algı bu adımların gerisindedir" dedi.

Öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğuna değinen Bakan Koca, "Keşke benim bakış açımdan kendinize bir baksanız. Karşımda yarının sağlık ordusu var. Geceleri ders çalışmış, nöbet tutmuş, uykusuz kalmış ama ışık saçan gözler var. Bu gözlerdeki ateşi görüp de bu ülkenin geleceğinden umutlanmamak elde değil. Yeniden şekillenecek gelecek adına bugünün karamsarlığı için hayıflanmamak mümkün değil" diye konuştu. Sağlık sektöründe yaşanan sorunlar için radikal adımlar atıldığını dile getiren Bakan Koca, "Salgın hastalık sonrası toparlanmaya çalışıyoruz. Ben bu durumu dünya savaşları sonrası orduların durumuna benzetiyorum. 3-4 yıl süren aralıksız savaş yılları sonrası ordulardaki kayıplar, yıpranma ve halsizlik tarif edilemez bir boyuttaydı. İki cihan harbi arasında ordular dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 20 yıl beklediler. Salgın dönemi de sağlık çalışanları üzerinde benzer bir yıpranmaya sebep oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bu yıpranmayı aşıyoruz ancak yaralarımızı sarmadan, sorunlarımızı konuşup çözmeden yeniden aynı enerjiyle çalışmamız güç. Bu realite herkes tarafından anlaşılmalı. Bugün her şeyi konuşabiliriz. Mesleğimizin geleceği, sizlerin daha iyi yetişmesi ve daha rahat hizmet vermesi için ne yapmamız gerekiyorsa konuşalım" dedi.

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Son dakika haberleri! Bakan Koca: 19 ildeki yoğun bakımlarda koronavirüs hastası yok (2)
Son dakika haberleri! Bakan Koca: 19 ildeki yoğun bakımlarda koronavirüs hastası yok (2)
Son dakika haberleri! Bakan Koca: 19 ildeki yoğun bakımlarda koronavirüs hastası yok (2)
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Sakarya Üniversitesi, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Koca: 19 ildeki yoğun bakımlarda koronavirüs hastası yok (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bakan Koca: 19 ildeki yoğun bakımlarda koronavirüs hastası yok (2) - Son Dakika
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