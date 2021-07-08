Son dakika gündem: Bakan Selçuk, öğrenciler ile birlikte pedal çevirdi - Son Dakika

Bakan Selçuk, öğrenciler ile birlikte pedal çevirdi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında öğrenciler ile pedal çevirdi. Bakan Selçuk, "Burada gençlerle beraber, öğretmenlerimiz ile beraber bir faaliyetin içerisindeyiz. Bunu birlikte yaparak birlikte iyileşeceğiz, birlikte canlanacağız ve yeni döneme daha dinç bir şekilde çıkmak gibi bir amacımız var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri kapsamında öğrenciler ile buluştu. Ankara'da yer alan Eymir Gölü etrafında öğrenciler ile birlikte pedal çeviren Bakan Selçuk, öğrenciler ile yakından ilgilendi. Bu etkinliklerin amacının pandemi döneminde oluşan ruhsal ve fiziki sıkıntıların giderilmesi olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Burada gençlerle beraberiz. Bütün Türkiye'de 500 bine yakın etkinliğimiz var. Bu etkinliklerin her birine öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, telafidebendevarim.meb.gov.tr üzerinden erişebilirler. İlçelerinde, illerinde, okullarında hangi etkinlikler var, bunlara ulaşabilirler. Bu salgın dönemindeki içe kapanmanın bu içerde kalmanın getirdiği daralmanı bir açılımı olsun istiyoruz. Çocuklarımızla birlikte Türkiye'nin her yerinde her gün bu tür faaliyetler yapalım istiyoruz. Belli bir tesis veya okuldan belli bir sayıda öğrencimiz geliyor ve daha sonra yeni bir grubumuz geliyor. Burada asıl amacımız çocukların sporla ilişkisini daha da güçlendirmek çünkü biz sporun sadece fiziksel bir eğitim olduğunu düşünmüyoruz. Spor aslında duygusal ve zihinsel enerjiyi de artıran bir faaliyet. Dolayısıyla çocuklarımızın küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmelerini de önemsiyoruz. Bilim kampları, badminton, aklınıza hangi spor dalı geliyorsa hepsinin faaliyetleri var" ifadelerini kullandı.

Ankara Eymir Gölü etrafında düzenlenen etkinlik hakkında da bilgiler veren Bakan Selçuk, "Burada gençlerle beraber, öğretmenlerimiz ile beraber bir faaliyetin içerisindeyiz. Bunu birlikte yaparak birlikte iyileşeceğiz, birlikte canlanacağız ve yeni döneme daha dinç bir şekilde çıkmak gibi bir amacımız var. Çocuklar sürekli bana mesaj veriyorlar, 'bunu devam ettirecek misiniz' diye. Tabi ki ettireceğiz. Yazın da ondan sonra da iklim koşulları el verdikçe tabi ki devam ederiz" şeklinde konuştu.

Telafide Ben de Varım programlarına hem öğrenci hem de öğretmen kanadında yoğun katılım olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin yarısına yakını buna katılıyor. 8 milyona yakın öğrencimiz katılıyor ve bu gün gün de artıyor. Diğer taraftan 300 bin civarında öğretmenimizin başvurusunu da aldık ki daha da artıyor. Mesela Gaziantep'te öğretmen arkadaşlarımın etkinliğine katılmıştım. Orada bir paintball etkinliği vardı. Uzaktan birbirimizi boya ile vurmak noktasında bir faaliyet yapılırken bana öğretmenlerden çok atış geldiğini de gördüm. Esprisini de yaptık hatta aramızda. Öğretmenler bir taraftan enstürman eğitimi, halk oyunları eğitimi ve masal anlatıcılığı ile ilgileniyorlar, diğer taraftan da öğrencilerimiz bu kapalı kalmanın getirdiği sıkıntıları atmak için ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

Bakan Selçuk daha sonra kendisine, "Okullar yeni dönemde açık olacak mı" sorusunu yönelten öğrencilerden Ayşe Betül Özütürker'e, "Öyle zor sorular soruyorsun ki, tabi ki açık olacak. Bizim hedefimiz eylülün başında okulları açmak. Tüm hazırlıklarımız da o yönde. O zaman eylülde okulda buluşalım mı" şeklinde cevap verdi.