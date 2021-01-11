Karamanlı'da İstiklal Marşı etkinliği - Son Dakika

Karamanlı'da İstiklal Marşı etkinliği

Karamanlı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Karamanlı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen İstiklal Marşı etkinliği, ilçede Nimet Güvener İlkokulunun bahçesinde gerçekleştirildi. Törene, Karamanlı Kaymakamı Mesut Coşkun, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatma Kalkan öğretmenler ve okul personeli katıldı. Törende, hep bir ağızdan İstiklal Marşı seslendirildi.

Son Dakika

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman

Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil

Fenerbahçe Mesut Özil'i özel jetle İstanbul'a getirip, statta imza töreni düzenleyecek

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi