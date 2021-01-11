Karamanlı'da İstiklal Marşı etkinliği - Son Dakika

Karamanlı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Tüm Türkiye'de aynı anda düzenlenen İstiklal Marşı etkinliği, ilçede Nimet Güvener İlkokulunun bahçesinde gerçekleştirildi.
Törene, Karamanlı Kaymakamı Mesut Coşkun, Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatma Kalkan öğretmenler ve okul personeli katıldı.
Törende, hep bir ağızdan İstiklal Marşı seslendirildi.
Kaynak: AA
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