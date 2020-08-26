Başiskele Belediyesi 37 Mahallesinin kesişim noktalarında belirlediği güzergahlarda kurulan sahne ile şenlik programlarıyla hem çocukları hem ebeveynleri mutlu etmeye devam ediyor.

Karagöz ve Hacivat gösterileri, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymanın önemli hassasiyetine binaen anlatı ve yarışmalar, etkinlikler gerçekleşiyor. Küçük çaplı yapılan yarışmalara katılan çocuklara da sürpriz hediyeler veriliyor. Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde konumlandıran koltuklarda yapılan programda maske dağıtım ve kontrolleri yapılırken dezenfektan tankları da alanda yer alıyor.

Uzun bir süredir evde canları sıkılan çocuklar etkinliklerle güzel vakitler geçiriyor. Her gün bir mahallede gerçekleşen programa ilgi oldukça artıyor. Bu kapsamda önceki akşam Vezirçiftliği Mahallesi Şehit Abumuhammet Özbaş Sokak arasındaki çocuk parkında program gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında bir sonraki program ise Serdar Mahallesi'nde yer alan kentin en büyük çocuk parkları olan Fatih Sultan Mehmet Parkında daha sonra da da Körfez Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. - KOCAELİ