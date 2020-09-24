Son dakika haberleri... Baskil'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Baskil'de Kovid-19 denetimi

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.

Son dakika haberleri... Baskil'de Kovid-19 denetimi, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Müdürü Murat Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla ilçedeki cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla görüşüldü, bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Yılmaz, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında gerçekleştirilen denetimde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarısında bulundu.

İhsan Akmurat, Mahmut Sami, Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Baskil'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

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