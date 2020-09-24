Son dakika haberleri... Baskil'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla denetim yapıldı.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Emniyet Müdürü Murat Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla ilçedeki cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla görüşüldü, bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Yılmaz, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında gerçekleştirilen denetimde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları uyarısında bulundu.