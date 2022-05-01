Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

01.05.2022 16:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehitliği ziyaret edenler Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi KIRŞEHİR - Kırşehir'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Şehitliği ziyaret edenler

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, gözyaşı dökerek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit anneleri evlatlarının mezarlarını düzenledi. Din görevlisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il protokolü ile şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu, karanfil bıraktı, ailelerin bayramını kutladı.

Ziyarete, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile diğer yetkililer de katıldı.

Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi
Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi
Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi
Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi
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Kırşehir, Bayram, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika


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