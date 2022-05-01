Şehitliği ziyaret edenler

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi İç Anadolu'da bayram arifesinde şehit kabirleri ziyaret edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, gözyaşı dökerek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit anneleri evlatlarının mezarlarını düzenledi. Din görevlisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il protokolü ile şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua okudu, karanfil bıraktı, ailelerin bayramını kutladı.

Ziyarete, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ile diğer yetkililer de katıldı.