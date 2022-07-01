Son dakika haberi... İzmir Dikili ve Bergama'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İzmir Dikili ve Bergama'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

01.07.2022 20:36
Son dakika haberi... İzmir Dikili ve Bergama'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Dikili ilçesindeki otluk alan ve Bergama'nın Kestel mevkiindeki ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesindeki otluk alan ve Bergama'nın Kestel mevkiindeki ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir'de Dikili ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde saat 17.30 sıralarında otluk alanda çıkan yangın 2 uçak, 2 helikopter ve 10 arazözün müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 18: 00'e doğru Bergama ilçesinin Kestel mevkiinde çıkan orman yangını da yaklaşık bir saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Kestel Yangın Gözetleme Kulesi'nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında başlayan yangına Balıkesir Edremit'ten desteğe gelen 2 uçağın yanı sıra 4 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ile 5 su tankeri müdahale etti.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bergama yangınına 6 dakika içinde müdahale ettiklerini açıkladı. Derince, "Bugün akşam saatlerinde Bergama Orman İşletme Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içinde Kestel mevkiinde çıkan orman yangınına, 6 dakika içinde ilk müdahaleyi yapıp, hava araçlarımızın da desteği ile hızlı ve etkin bir şekilde mücadele edip 1 saat içinde kontrol altına alan tüm ekiplerimize teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İzmir Dikili ve Bergama'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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