Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolculunun, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sağlık kontrolünün tamamlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Ghezzal'in, detaylı kan tetkiklerine bakıldığı belirtildi.

Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı