Biga'da jandarmaya ait araç yandı - Son Dakika
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Biga'da jandarmaya ait araç yandı

08.07.2022 14:23

Biga'da jandarmaya ait araç yandıÇANAKKALE Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarmaya ait araç hareket halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı.

Biga'da jandarmaya ait araç yandı

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarmaya ait araç hareket halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı.

Olay, Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Göreve giden askeri personelin bulunduğu hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hem itfaiye ekiplerine bildirdi hem de yangın söndürme tüpleriyle askeri aracı söndürmeye çalıştı. Biga Belediyesine ait itfaiye ekipleri yanan aracı söndürmek için yoğun çaba harcadı. Jandarmaya ait hafif ticari araç, tamamen kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
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Kağıt toplama aracındaki kartonlar cayır cayır yandı Kağıt toplama aracındaki kartonlar cayır cayır yandı Sulama aracı yan yattı, sürücü içerisinde sıkıştı Sulama aracı yan yattı, sürücü içerisinde sıkıştı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biga'da jandarmaya ait araç yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biga'da jandarmaya ait araç yandı - Son Dakika
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