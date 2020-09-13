Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp kapasitesinden fazla yolcu bulunduran ve izinsiz müzik yayını yapılan tekne sahibi ve çalışanlarına cezai işlem uygulandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarında Karaada mevkisindeki bir teknede denetim yaptı.

Denetimde teknede kapasitesinden fazla olarak 34 yolcu bulunduğu, izinsiz müzik yayını yapıldığı ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

Teknenin kaptanı ve bir çalışanına, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Tekne sahibi hakkında ise izinsiz müzik yayını yapmaktan Bodrum Belediyesi, özel tekneyle ticari faaliyette bulunulmaktan da Bodrum Liman Başkanlığı işlem başlattı.