Son dakika haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) DO-CO 416,70 378,90 9,98 Koza Madencilik 13,69 12,45 9,96 Gübre Fabrikaları 45,72 41,58 9,96 Bursa Çimento 9,44 8,59 9,90 Kartonsan 2.724,50 2.494,90 9,20 İpek Doğal Enerji 12,34 11,55 6,84 Ege Endüstri 1.415,50 1.325,00 6,83 Koza Altın 79,75 75,45 5,70 Bagfaş 18,97 17,98 5,51 Şişe Cam 7,02 6,73 4,31 Coca Cola İçecek 61,00 58,50 4,27 Tofaş Oto Fabrikası 29,22 28,06 4,13 Çelebi 86,35 83,05 3,97 Türk Traktör 144,30 139,20 3,66 Anadolu Grubu Holding 22,26 21,48 3,63 TAV Havalimanları 18,44 17,85 3,31 Otokar 204,10 197,90 3,13 Çemtaş 14,89 14,44 3,12 Anadolu Efes 22,18 21,54 2,97 Türkiye Sigorta 6,02 5,85 2,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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