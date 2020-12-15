Son dakika haberleri! Bursa'da eşini öldürüp 9 yıl firar ettiği öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bursa'da eşini öldürüp 9 yıl firar ettiği öne sürülen sanık yargılanıyor

15.12.2020 13:31
Son dakika haberleri! Bursa'da eşini öldürüp 9 yıl firar ettiği öne sürülen sanık yargılanıyor, System.String[]

Son dakika haberi... Bursa'da 2011 yılında, boşanmak isteyen eşini bıçakla öldürdüğü ve ardından 9 yıl firar ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da 2011 yılında, boşanmak isteyen eşini bıçakla öldürdüğü ve ardından 9 yıl firar ettiği ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem T. ve avukatı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen ölen Dilek T'nin oğlu Melik T, sanığın öz babası olduğunu belirterek, "Olay sırasında 5 yaşındaydım ve 5. kattaydım. Adem T. bu işi bence tek başına yapmadı, kardeşleri onu yıllardır sakladılar. Yaşım küçük olduğu için o gün beni aşağı indirmediler ama duyumlarım ve olay yerindeki izlerden dolayı sanığın bu işi tek başına yapmadığını düşünüyorum." dedi.

Dilek T'nin annesi Besriye T. de sanığın işsiz olması nedeniyle kızının boşanmak istediğini aktardı.

Kızı ve ailesinin, kendisinin verdiği dairede yaşadığını anlatan Besriye T, şu ifadeleri kullandı:

"Kızım çalışıyordu, ona harçlık veriyordu. Kızım dayanamadı, boşanma kararı aldı, Bunu duyan kardeşi beni arayıp 'Boşanma olursa çoluk çocuk kim varsa öldürürüz' dedi. Adem'i akşam olunca bize çaya çağırdık, Dilek de bizdeydi. Adem, ailesinin araba tuttuğunu ve topluca geleceklerini söyledi o gün. Kızım aşağı indi, çocukların kimliklerini almaya. Adem de arkasından indi, 'O bulamaz' dedi. Sonra ben aşağı indim. Kapılar açıktı, seslendim. Kimse ses vermedi. İçeri bakınca çocuğumu kanlar içinde gördüm. Benim kızımı Adem öldüremezdi, kardeşlerinin de öldürmede iş birliği olduğunu düşünüyorum."

Sanık Adem T. ise "Ben bu yaşıma kadar haram yemedim, aileme de yedirmedim. Ben yetim büyüdüm, nasıl evladıma böyle bir şey yaşatabilirim. Mağdurum, adalete sığınıyorum." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, Adem T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, sanık tarafın tanıklarının dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde, 26 Ekim 2011'de Dilek T. bıçakla öldürülmüştü. Olay yerinden koşarak uzaklaşan Adem T, geçen ekim ayında düzenlenen operasyonla Muş'un Toprakkale köyünde yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.

Zahit Şeyhanoğulları, kızım dizisi, Bursa, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bursa'da eşini öldürüp 9 yıl firar ettiği öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika


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