Büyükçekmece'de 1984-1994 yıllarında belediye başkanlığı yapan ve dün hayatını kaybeden 81 yaşındaki Ali Çebi, düzenlenen törenin ve cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Büyüçekmece Belediyesi'nde 1984-1994 yıllarında belediye başkanlığı yapan 81 yaşındaki Ali Çebi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Çebi için bugün Büyükçekmece Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP'li Engin Altay, Çebi'nin ailesi çocukları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çebi'nin cenazesi zabıta ekiplerinin omuzlarında tören alanına getirildi. Törenin ardından Çebi'nin cenaze namazı Kuba Camii'nde kılınarak son yolcuğuna uğurlandı.

Çebi'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Akgün, "Birlikte Büyükçekmece'nin planlarını hazırladık. Gecekonduyu önleyici birlikte Türkiye'nin en önemli planlarını devreye soktuk. Çatalaca'nın bir küçük beldesi olan Büyükçekmece'yi Türkiye'nin parlayan bir yıldızı haline getirdi. 1987 yılında artık burası Büyükçekmece Beldesi olarak kalamaz dedik ve beni görevlendirdi. Ankara'da bütün işleri takip ederek 4 Temmuz 1987'de Büyükçekmece'nin ilçe statüsüne kavuşmasında önemli rol üstlendi. Biz de Büyükçekmece Belediye Başkanımız, ağabeyimiz ve değerli büyüğümüz Ali Çebi'nin bırakmış olduğu, devretmiş olduğu görevi o günden bugüne sürdürerek Büyükçekmece'yi Türkiye'de parlayan yıldız haline getirdik. Ona ve geçmiş belediye başkanlarımıza ahirete intikal etmiş belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsine rahmet eylesin ruhları şad mekanları cennet olsun. Önce ailesine sonra sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Törende konuşan İBB Başkanı İmamoğlu ise, 30 yıldır Çebi'yi tanıdığını kaydederek, "Bu bölgenin bu coğrafyanın 40 yıla yakın etkin bir tarihi var. Bu etkin tarihin neredeyse Silivri'den Bakırköy'e kadar olan bu coğrafyanın etkin tarihinin en kıymetli en hizmeti geçmiş insanlarından birisidir rahmetli Ali Çebi" diye konuştu. - İSTANBUL