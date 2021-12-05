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Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu

05.12.2021 10:11

Son dakika habere göre Erzurum'da buzlanan yolda kontrolden çıkan araç, önce önündeki araca ardından aydınlatma direğine çarptı.

Erzurum'da buzlanan yolda kontrolden çıkan araç, önce önündeki araca ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle alev alan araç yanarak kül olurken, kazada öndeki aracın sürücüsü ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 00.15 sıralarında Havalimanı yolu şehir merkezi geliş yönünde meydana geldi. Soğuk havanın etkisiyle buzlanan yolda Nissan marka 25 ABL 992 plakalı araç ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde ilerleyen Avukat Cemalettin Yücel kontrolündeki Volkswagen marka 25 ABK 577 plakalı araca ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından araç alev aldı. Alevler kısa sürede aracı kül ederek kullanılamaz hale getirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçta soğutma çalışmaları yaparken 25 ABK 577 plakalı araçta bulunan yaralı sürücü Cemalettin Yücel ve oğlu Çağatay Yücel olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vuran araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu
Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Erzurum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Buzlanan yoldaki feci kazada araç yanarak kül oldu - Son Dakika


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