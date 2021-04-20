Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi

20.04.2021 15:10

Son dakika haberler: 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi Çanakkale'de, öldü sanılarak Recep Yılmaz isimli hasta ile evrağı karışan Recep Çelik, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, öldü sanılarak Recep Yılmaz isimli hasta ile evrağı karışan Recep Çelik, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 10 gün sonra yaşamını yitiren Çelik, daha önce Yılmaz'ın gömüldüğü aile mezarlığına defnedildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde isimleri aynı, soyisimleri farklı olan iki hastanın evrakları karışmıştı. Çocukları, öldü diye babası zannettikleri kişiyi annesinin mezarının yanına defnetmişti. O yanlış 11 gün önce düzeltildi. Savcılık kararıyla açılan mezar yerindeki cenaze, diğer ailenin teşhisinin ardından kendi aile mezarlıklarına defnedildi. İki ailenin hem komşu hem de uzaktan akraba olduğu öğrenildi.

Çanakkale'de filmlere konu olacak bir olay yaşanmıştı. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Recep Çelik'in ismi aynı ama soyismi farklı olan bir hastayla evrakları karıştı. Aynı hastanede korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Recep Yılmaz isimli vatandaş, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Recep Yılmaz hastaneye sevk edilirken, yanlışlıkla kanser hastası Recep Çelik'in dosyası gönderildi.

Sevk edildiği gece vefat eden Recep Yılmaz'ın ailesi yerine ölüm haberi Recep Çelik'in ailesine bildirildi. Acılı aile, babaları Recep Çelik'i Covid-19 hastası olduğu gerekçesiyle göremeyeceklerini öğrendiklerinde ikinci bir şok daha yaşadı. Daha sonra morga giden aile, tamamlanan işlemlerin ardından cenazeyi resmen teslim almış oldu. Babaları zannettikleri Recep Yılmaz'ın cenazesini filyasyon ekibiyle birlikte Çanakkale Yeni Şehir Mezarlığı'nda annelerinin yanındaki aile mezarlığına defnettiler.

Daha sonra hastaneden, 'Babanız Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde' şeklinde telefon aldığını iddia eden Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik, hastaneye gittiğinde babasını görünce şoke olmuştu.

Yapılan yanlışlığın ardından durum savcılığa intikal ettirildi. Recep Çelik'in ailesi savcılığa suç duyurunda bulunduktan sonra Çelik'in aile mezarlığına defnedilen Covid-19 hastası Recep Yılmaz, alınan geniş güvenlik önlemleriyle mezarlıktan çıkarıldı. Recep Yılmaz'ın cenazesi aile yakınlarına teşhis ettirildi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, gerekli tutanakları tuttuktan sonra Yılmaz'ın cenazesi yine aynı mezarlıkta başka bir yere defnedildi.

Öldü sanılan Recep Çelik ise dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çelik, Yılmaz'dan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Öte yandan, Çelik ailesi ile Yılmaz ailesinin Esenler Mahallesi'nde komşu oldukları ve uzaktan da akraba oldukları öğrenildi.

Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Recep Yılmaz, Recep Çelik, Çanakkale, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 'Yanlış cenaze' olayında öldü sanılan Recep Çelik 10 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika


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