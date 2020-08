1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Çanakkale Savaşı'nda gazi olup, daha sonradan hayatını kaybeden Kayserili iki gazinin kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Düzenlenen ziyarete 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Rıza Yağar, dernek üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sedat Çiray ve Gençlik merkezi gönüllüleri katıldı. Kabir ziyaretlerini daha sık yapacaklarını söyleyen 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Rıza Yağar, "1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği olarak, 18 Mart'ta her yıl şehitlik ziyaretlerimizi yapıyorduk. Fakat bu sene pandemiden dolayı bunu ertelemek zorunda kaldık. Bu ulvi bir görevdir. Bugüne müsait olarak denk geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de katkıları ile benim de tanıdığım Kayserili 2 tane Çanakkale Gazimizin mezarlarını ziyaret ettik. Bu ziyaretimizin amacı geçmiş ecdadımıza, vatan ve millet için canını seve seve veren kahramanlarımızın unutulmadıklarını anlatmak, bir nebze de olsa ziyaret edip onların ruhlarına bir fatiha okuyup anmak maksadıyla gelmiş olduk. Daha öncesinde genç nesillerle yapıyorduk fakat virüsten dolayı gençlerimiz gelemiyor. İnşallah bunu daha sık yapıp, unutulmadıklarını anlatmaya çalışmak için geleceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sedat Çiray ise, "Bugün Çanakkale Zaferine şahitlik etmiş bir gazimizi ziyaret ettik. Bu zaferimiz İslam ümmetinin izzetini, şerefini koruyan önemli bir zaferdir. Bizler de bu tarihi ana şahitlik ettik bugün. Sağ olsun 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Derneği başkanımız ve Kayseri Gençli Merkezi gönüllülerimizle beraber. Rabbim bu şuuru ve imanı bizlerde her daim canlı ve diri tutsun. Bizler de gençlerimize bunları yaşatmak ve gazimizi de ziyaret etmek istedik. Bu iman ve şuur olduğu sürece şu an İslam ümmetinin yaşadığı zorlukları gördükçe vatan ve bayrak sevgisi için canını veren kahraman gazi ve şehitlerimizi her daim rahmet ve hayırla anmak istedik" ifadelerini kullandı.

Kabir ziyaretinde hayatını kaybeden gaziler için dua okunduktan sonra, kabirleri temizlenerek gül bırakıldı. - KAYSERİ