Son dakika haberleri | - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde - Son Dakika

Son dakika haberleri | - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde

Son dakika haberi: - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde Fransa'nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı France 24 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çekimler yaptı.

- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde

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İSTANBUL - Fransa'nın dünyanın dört bir yanına Fransızca, İngilizce ve Arapça yayın yapan kanalı France 24 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çekimler yaptı.

Cerrahpaşa'nın, Covid 19 ile mücadelenin sembolü haline geldiğinin vurgulandığı haberde, Türkiye'nin başarısındaki etkenlerin uygulanan tedavilerin yanı sıra, 65 yaş üstü ve gençlerin izolasyonu olduğu anlatılıyor.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile röportaj yapılan haberde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Covid 19 klinikleri ve yoğun bakım servisinde çekimler yapıldı. Haberde ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Covid 19 ile mücadelesindeki başarısının dünyanın her yerinde olmasını sağlayacak yeni markası Cerrahpaşa International'ın kurulmasını sağladığı anlatılıyor. Rektör Aydın, France 24 e yaptığı açıklamada ' Artık dünyanın neresinde olursa olsun hastalar Cerrahpaşa International web sitesi üzerinden bir tıkla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin deneyimli doktorlarına ulaşacak' dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha önce BBC Türkçe, CNN International, DW ve FUJİ TV ye haber olmuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fransa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri | - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fransız basınının gündeminde - Son Dakika

Son Dakika

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Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
18:33
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