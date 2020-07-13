Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, 15 Temmuz e-konferansına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, 15 Temmuz e-konferansına katıldı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı göğsünde imanı ile herkesin tek yürek olduğunu ve kendisini yok etmeye çalışanlara gerekli dersi verdiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı göğsünde imanı ile herkesin tek yürek olduğunu ve kendisini yok etmeye çalışanlara gerekli dersi verdiğini söyledi.

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Bakan Yardımcısı Varank, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Unutmadık, Unutmayacağız" e-konferansına katılarak, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

15 Temmuz gecesi büyük bir ihanet yaşandığını anlatan Varank, " Türkiye'nin maalesef karanlık bir darbe geçmişi var. Fakat ilk defa bu denli sistematik, adeta ilmik ilmik işlenmiş, bir ihanet senaryosu ve şebekesiyle karşılaşmış olduk. Her ne kadar havadan ve karadan organize bir şekilde milletimize bombalar yağdırmış olsalar da rezil oldular ve kendi sonlarını kendileri hazırladılar." dedi.

Varank, 15 Temmuz gecesi milletin, darbe girişimini büyük bir cesaretle bastırdığını bütün dünyanın gördüğüne işaret ederek, "Tepemizde uçaklar uçuyorken, üzerimize zırhlı araçlar sürülüyorken, mermiler yağdırılıyorken aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın mesajını da aldı ve meydanlara akın etti. Minarelerden yükselen selalarla, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğuyla, elinde bayrağı, göğsünde imanıyla 80 milyon bir oldu. Tarihimizde olduğu gibi kendisini yok etmeye çalışanlara gerekli dersleri ve cevabı verdi. O gece herkes tek yürek oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Varank, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatarak, darbe olduğunu söylediklerinde buna inanmadığını, bu devirde darbeye cesaret edilebileceğini düşünmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet etmesinin ardından halkın hiç çekinmeden tankların üzerine gittiğini ve imanının gücüyle durdurmayı başardığını dile getiren Varank, "15 Temmuz diğerleri gibi bir darbe girişimi değildi, bu çok farklı bir ihanet girişimiydi. Çok acı kayıplarımız oldu ama çok büyük kahramanlıklarımız da oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da 15 Temmuz'un yıl dönümünde vatan uğruna canını veren kahraman şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andığını söyledi.

15 Temmuz'da ülkenin ve milletin tarihin en büyük ve en alçak ihanetiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Karabulut, "Uluslararası güçler FETÖ/PDY şebekesinin ihanetiyle devletimizi yıkma operasyonu gerçekleştirildi. Ancak 15 Temmuz gecesi, en karanlık yapılmak istenen gün, tanklara, uçaklara meydan okuyan milletimizin fedakarlığıyla demokrasi tarihimiz için en önemli günü oldu. Milletimiz cesareti ve mücadelesiyle, uluslararası güçlere ve onların vesayetini yürüten hain iş birlikçilerine Çanakkale ruhunu bir kez daha hatırlattı. Bu nedenle 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmalıyız, unutmamalıyız ve unutturmamalıyız." diye konuştu.

Fatma Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:41 Kaynak: AA

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