Üye Girişi
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması

04.06.2021 11:15
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirleri; çevreyi, doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirleri; çevreyi, doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ettiklerini belirtti.

Kurum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, havayı, suyu, toprağı emanet gören bir anlayışa sahip olduklarını vurguladı.

Dünyayı değiştirmeyi var oluşun bir gayesi olarak gördüklerini kaydeden Kurum, "Allah, dünyayı en güzel surette, insan ile doğa arasında bir denge üzerinde yarattı. Fakat son 2 yüzyılda insanoğlu çevreyi tahrip etti, dengeyi bozdu. İhtiyacından fazla tüketti. Ağacın, gölün, denizin, canlıların bir yaşam hakkı olduğunu bir süreliğine unuttu. Fakat bugün dünyamız, kendisini çok ağır bedeller ödeterek hatırlatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını gibi hastalıkların tüm dünyaya hızla yayıldığına dikkati çeken Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin de katbekat arttığını ve artmaya devam ettiğini anımsattı.

Yaşanan sıkıntılara çözümün canlı cansız tüm varlıkları korumak olduğunu belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Biz ülke olarak, çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha temiz şehirlerin yolunun, yeni yeşil alanlardan, temiz denizlerden ve geri dönüşümden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Çevreye sevdalı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda hayata geçirdiğimiz binlerce yeşil yatırımla bugün şehirlerimiz daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, 'çevreye saygılı şehirler' ilkesiyle, Türkiye'nin ekolojik dönüşümünü hızlandırdık. Şehirlerimizi; çevreyi, doğayı merkeze alan bir anlayışla imar ediyoruz. Kaynaklarımızı daha etkin, daha verimli kullanmak için sıfır atık ve akıllı şehir sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Kendi enerjisini kendi üreten şehirler, binalar inşa ediyor, şehirlerimizi salgın koşulları ve sonrası için hazırlıyoruz. Ekolojik koridorlarımızla doğal alanlarımızı, milli parklarımızı, tabiat parklarımızı, sulak alanlarımızı birbirine bağlıyoruz."

"Şehirlere yeşil alanlar kazandırıyoruz"

Yürüttükleri doğa eksenli projelerle İstanbul'un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde bir alanın koruma altına alındığını ifade eden Kurum, "Medeniyetimizin bahçe kültürünü, millet bahçelerimizle yeniden ihya ediyoruz. Böylece şehirlerimize, yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu açık, büyük, yeşil alanlar kazandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımını bir hayat tarzı haline getirmek istediklerini aktaran Kurum, yüzlerce kilometre uzunlukta bisiklet yolları, yeşil yürüyüş yolları yaptıklarını hatırlattı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Mavi vatanımız denizlerimiz, ev sahibi kuğular olan göllerimiz, binbir türlü balığa yuva olan akarsularımız, ülkemizin akciğeri olan ormanlarımız için, çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için çalışıyoruz, çalışacağız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle millet bahçelerinden atık su arıtma tesislerine, bisiklet yollarından sıfır atığa ve çevre yatırımlarımıza kadar onlarca projemizi hizmetinize sunacağız. Güçlü Türkiye'nin çevreye saygılı şehirlerini hep birlikte kuracağız. Bunu hep birlikte yapacağız, 84 milyon büyük Türkiye ailesiyle el ele başaracağız."

Dünya Çevre Günü, Murat Kurum, Türkiye, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor         
12:11
Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası         
11:44
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor         
10:38
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 12:17:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement