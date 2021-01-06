Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanıklardan eski uzman çavuş Oktay Hıdıroğlu, alay komutanının terör saldırısı olduğunu söylemesi üzerine gruplara ayrıldıklarını ve farklı yerlere götürüldüklerini anlattı.

Kendisinin Milli Savunma Bakanlığı Lojmanlarına giden grupta yer aldığını ifade eden Hıdıroğlu, burada sabaha kadar beklediklerini, hiçbir şekilde darbeye destek vermediklerini öne sürdü.

Eski uzman çavuş Mehmet Sait Uçar da savcının esasa ilişkin mütalaasını kabul etmediğini belirterek, "IŞİD saldırısı olacak denilerek otobüslerle Milli Savunma Bakanlığı Lojmanlarına götürüldük. Burada hiçbir olaya karışmadık, darbeye destek vermedik. Sabaha karşı tekrar alaya döndük. Emirleri yerine getirdik. Mesleğimi geri istiyor, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Eski uzman Çavuş Cem Güneş, suçsuz olduğunu savundu ve beraat talebinde bulundu.

Eski uzman çavuş Çağrı Taşpınar, hakkında "darbeye yardım" suçundan ceza talep eden savcının mütalaasına katılmadığını söyledi.

Darbe girişimine destek vermediğini ve kimseye yardım etmediğini öne süren Taşpınar, "Ben ve benim gibi uzmanlar darbeye karşı durduk. Kanuni emirleri yerine getirdik. FETÖ ile hiçbir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Uzman çavuş Nurhak Can da "tatbikat" denilerek kandırıldıklarını ve Genelkurmay Başkanlığına götürüldüklerini savundu.

Darbeye kesinlikle destek olmadığını öne süren Can, halkın Genelkurmay kışlasına girmesi üzerine üstlerinin emirlerini dinlemediğini, yanındaki erlerden kimseye ateş etmemelerini istediğini, hatta, halka ateş eden helikoptere ateş açtığını dile getirdi.

Eski uzman çavuşlar Hasan Sezer, Yalçın Zor, Bünyamin Dağlıalioğlu, Bülent Balta ve Murat Dursun da suçsuz olduklarını savunup beraat istediler.

Davaya yarın devam edilecek.