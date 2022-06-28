İSTANBUL-CÜNEYT ARKIN İÇİN DOSTLARI HASTANEYE GELMEYE DEVAM EDİYOR - 2

TÜRK sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 'ın hayatını kaybetmesinin ardından haberi alan sevenleri, hastaneye gelmeye devam ediyor. Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, "Bugün güneş tutulmuştur. Yeşilçam yeşilliğini kaybetmiştir" dedi.

Kalbinin durması sonucu, dün gece İstanbul Beşiktaş Ulus'taki özel bir hastaneye ambulansla kaldırılan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Arkın'ın ölüm haberinin açıklanması sonrası, sevenleri hastaneye gelmeye devam ediyor.

HEPİMİZİN ÜSTADIYDI

Yönetmen ve oyuncu Gani Rüzgar Şavata, "Cüneyt Arkın deyip durmak lazım. Cüneyt Arkın bir ekoldü. Türkiye sinemasının tarihini yazan, dünü bugüne, bugünü de yarına taşıyan bir ekoldü. Hepimizin üstadıydı, yönetmeniydi, aktörüydü, karakteriydi. Bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi, sinemayı ondan öğrendik. Onun evinde 2 sene kaldım. Onun öğrencisiydim. Onunla beraber atlara bindim, onunla beraber spor yaptım, onunla beraber yol yürüdüm. Onun fikirleri sinemamızı ölümsüzleştirmiştir. O ebediyete yolculuk yapmıştır ama, yüreğimizdedir. Sinemada yaşayacaktır. Sinema için bir tarihtir. Sinemanın devri kapandı ama, onun filmleri, yaşantısı, yaşam biçimi hepimizi, bütün halkları, bütün inananları, bütün düşünürleri, bütün devrimcileri hepsini kucaklamıştır. Cüneyt Arkın öyle sıradan bir insan değildi. Cüneyt Arkın bir ailenin, hepimizin babasıydı" diye konuştu.

"SAĞLAM KEMİĞİ KALMAMIŞTI, ÖYLE BİR SEVDAYDI"

Şavata, Arkın'ın Türkiye tarihini de temsil ettiğini ifade ederek "Ben onu gördüğüm zaman Türkiye tarihini görüyorum. Ben onu gördüğüm zaman çocuklarımızın spor alışkanlığını görüyorum. Ben onu gördüğüm zaman onun gölgesinde yürüyorum. O öyle bir dev adamdı ki, eşi Betül Arkın 'a her şeyi borçluyuz. Onun arkasındaki yönetmen de Betül Arkın'dı. Yaşayacak, yaşatacağız. Hep beraber yaşatacağız. 2 senedir hastalıkla boğuşuyordu. Onun geçmişte sahnelerde verdiği zayiat, geçirdiği kazalar. Sağlam kemiği kalmamıştı. Öyle bir sevdaydı ki. Onun sevdası sinema sevdasıydı. Onun sevdası Türkiye'nin tarihiydi, geleceğiydi. Bu bir bayrak yarışıydı, bizlere bıraktı. Bakalım biz nereye kadar götüreceğiz" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------

-Gani Rüzgar Şavata'nın açıklamaları

- İstanbul