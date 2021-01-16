Son dakika haberleri! Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
16.01.2021 09:33
Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sitenin bahçe kapısı demirlerine sıkışan köpeğin imdadına Edremit İtfaiyesi yetişti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sitenin bahçe kapısı demirlerine sıkışan köpeğin imdadına Edremit İtfaiyesi yetişti.
Alınan bilgiye göre Atınkum Mahallesi Orta Harmanlar mevkisindeki Esram Kent Sitesinin bahçe demirlerine bir köpeğin sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri demir parmaklıkları keserek sıkışan sokak köpeğini kurtardı.
Yaklaşık yarım saatlik uğraşının ardından özgürlüğüne kavuşan köpek doğal ortamına döndü.
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