Son dakika haberleri: "Dengbej Evi"nde yeniden stranlar yankılanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Dengbej Evi"nde yeniden stranlar yankılanıyor

17.10.2020 14:17

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'da Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejliğin yaşatılması için Büyükşehir Belediyesince açılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı tutulan "Dengbej Evi"nden "stranlar" tekrar yükselmeye başladı.

Diyarbakır'da Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejliğin yaşatılması için Büyükşehir Belediyesince açılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı tutulan "Dengbej Evi"nden "stranlar" tekrar yükselmeye başladı.

Yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini yansıtan, sözlü edebiyatının temelini oluşturan Kürtçe "klam" ve "stran"larının seslendirildiği Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mart'a ara verilen faaliyetine alınan tedbirlerler kapsamında tekrar başladı.

Dengbejler uzun bir aranın ardından tekrar hayranlarıyla, hayranlar da dengbejleri dinleyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, AA muhabirine, pandemi nedeniyle dengbej divanlarına ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dengbej divanlarına tekrar başladıklarını anlatan Çelik, "Hem Diyarbakırlılar hem de dengbej severler mekana geldiler, uzun süredir dengbejlerin klam yorumlarına hasret kalmışlardı. Bu haftadan itibaren çalışmalarımız tekrar başladı. Dengbej divanlarımız, inşallah bundan sonra tatil olan pazartesi günleri dışında haftanın 6 günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında dinleyicilerle buluşacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs sürecinin devam etmesi sebebiyle her türlü tedbirin alındığını dile getiren Çelik, "Özellikle dengbej dinlemeye gelen vatandaşlarımızdan maskelerini takmalarını istiyoruz, gerekli dezenfekte çalışmaları yapıldı, burada sosyal mesafeye de dikkat ediliyor. Bütün önlemleri aldık." şeklinde konuştu.

Dengbejlerden Hasan Bilici de salgın nedeniyle stranlarını seslendirdikleri yerin uzun süre kapalı kaldığını dile getirdi.

Yaklaşık 6 aydır zamanının çoğunu evde geçirdiğini ifade eden Bilici, dengbej evinin açılmasıyla beraber tekrar geldiklerini söyledi.

Kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve bu hastalığı atlattığını aktaran Bilici, "Burası kapalı olduğundan evde sıkılıyorduk, zaman geçmiyordu. Uzun süre stran söyleyemediğimden bazılarını kısmi olarak unuttum. Bugün bizi izlemeye çok kişi geldi. Burası açıldı, inşallah bundan sonra daha iyi olur, zamanımız iyi geçer. Bundan sonra buradayız ve mutluyuz." dedi.

Dengbejleri dinlemeye gelen Hüseyin Süphandağ ise salgın nedeniyle dengbej evinin kapalı kalmasından dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

Dengbej dinlemeyi çok sevdiğini dile getiren Süphandağ, "Onları izlerken, dinlerken mutlu oluyorum. Kapalı olduğu günler dışında her zaman onları dinlemeye geliyorum. Burası 6 aydır kapalıydı çok üzülüyordum. Şimdi açıldı, çok sevindik, çok mutlu olduk. Allah razı olsun burası açıldı, burası bizim için bir gururdur. Allah'tan bu hastalığı kaldırmasını diliyorum. Aile ve çevremizdeki insanlar olarak buraya gelmeyi istiyoruz." şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: Dengbej Evi nde yeniden stranlar yankılanıyor
Son dakika haberleri: Dengbej Evi nde yeniden stranlar yankılanıyor
Son dakika haberleri: Dengbej Evi nde yeniden stranlar yankılanıyor
Son dakika haberleri: Dengbej Evi nde yeniden stranlar yankılanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Kürtçe, Kürt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Dengbej Evi'nde yeniden stranlar yankılanıyor - Son Dakika

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