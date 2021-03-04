Son dakika haberleri! Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not - Son Dakika

Son dakika haberleri! Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not

04.03.2021 20:24

Son dakika haberi... Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam notDENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen; "Projenin bitirilmesi, hayata geçirilmesi bizim temel isteğimiz" TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu;

Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen; "Projenin bitirilmesi, hayata geçirilmesi bizim temel isteğimiz"

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu; "Denizli turizmde ciddi bir atılım yapmış olacak"

DENİZLİ - Denizlili turizmciler, şehrin uzun yıllardır hayalini kurduğu kent müzesinin yapılması için başlatılan çalışmadan dolayı duydukları sevinci paylaşarak, projeye tam not verdi. Turizmciler tesisin kent turizmine büyük katkısı olacağını vurguladı.

Denizli'nin uzun yıllar hayalini kurduğu kent müzesinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü turizmciler tarafından da sevinçle karşılandı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, kent müzesi için Denizli'nin uzun süredir beklediğini belirterek, "Biz turizmciler olarak da bekliyorduk. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Denizli Valiliğimiz ve Denizli Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa imzaladıkları bu protokolle bu hayal de gerçekleşecek. Bu hayalin gerçekleşmesi için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Denizli'nin 19 tane antik kente sahip, buna rağmen kentte müze olmamasının büyük bir eksiklikti. Bu eksikliğin öncelikle kent müzesi, ardından da gelecek tarih müzesiyle taçlanacağına inanıyoruz" dedi.

"Projenin ivedilikle bitirilmesi, hayata geçirilmesi bizim temel isteğimiz"

Projenin çok kapsamlı olduğunu anlatan DENTUROD Başkanı Şen, "Arkeoloji müzesi de olduktan sonra o bölgede ciddi anlamda yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız. Yıllarca Denizlililerin istedikleri bir şey vardı. Şehrimize her yıl 2-3 milyon turist geliyor ve Biz Denizli olarak bundan gerekli ölçüde faydalanamıyoruz diye. Bu müzenin olmasıyla, gerek yabancı misafirlerimizin gerekse yerli misafirlerimizin şehrimizi ziyaret edeceği, şehirde alışveriş yapacağı, şehir esnafının da bundan daha fazla faydalanacağını hep beraber göreceğiz. Projenin ivedilikle bitirilmesi, hayata geçirilmesi bizim temel isteğimiz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a, Valimiz Ali Fuat Atik'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bundan sonraki dönemde de bu projelere katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"Denizli turizmde ciddi bir atılım yapmış olacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Denizli'nin yıllardan beri yokluğunu hissettiği kent müzesi ile turizm anlamında ciddi bir eksiği kapatmış olacaklarını söyledi. Köseoğlu, "Şehrimiz adeta açık hava müzesi niteliğinde, 19 antik kentimiz var. Turizm anlamında da çok özel bir yere sahibiz. Hem ülke turizmi açısında hem dünya turizmi açısından... Kent müzesinin de yapılmasıyla büyük bir eksik tamamlanıyor. Bununla birlikte Denizli turizmde ciddi bir atılım yapmış olacak. 2019 yılında şehrimizde 2 milyon 600 bin civarında turisti ağırladık. İlerleyen 2 ya da 3 yıllık süreçte biz bu turist sayısının 3 milyonu bulacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son günlerde duyduğumuz en güzel haber"

DENTUROD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Altuntaş, "Bizim yıllardır taleplerimiz arasında turizmciler olarak 2 konu özellikle ön plandaydı. Bir tanesi fizik tedavi hastanesi, bir tanesi de müze. Kent müzesine çok büyük ihtiyaç vardı. Şehrimizde her iki konuda da ciddi ilerleme yapılmış durumda. Kent müzesi bu şehir için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü içinde bulunduğumuz bölge tarihi bir cennet. İnanç turizmi, termal turizm ve kültür turizmi açısından çok önemli bir alandayız. Arkeolojik kazıların devam ettiği bir bölgedeyiz. Gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerin sergilenmesi ve tanıtılması gerekiyor. O yüzden müzeleri çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Son günlerde duyduğumuz en güzel haberlerden birisidir" dedi.

Son dakika haberleri! Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not
Son dakika haberleri! Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not
Son dakika haberleri! Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not
Son dakika haberleri! Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not

Yürütme Kurulu, Murat Şen, Denizli, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan, Ankaragücü futbolcusu İbrahim Akdağ paylaşımı: Aynı futbolcu, aynı aldatma Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin daha önce 3 kez düştüğü ortaya çıktı 10 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının olay yerinden ilk görüntüler Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Mavi kategorideki Muş'un valisinden ilginç sözler: Maske takmayı bilmeyenler var Aksaray'da pazar günü istisnalar ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Bakkallar bile kapanacak 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!
10 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili ilk uzman yorumu: Sabotaj yok, pilot inmeye çalışmış 10 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili ilk uzman yorumu: Sabotaj yok, pilot inmeye çalışmış         
19:54
Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım         
19:17
Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu         
18:58
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 10 askerimiz şehit, 3 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 10 askerimiz şehit, 3 askerimiz de yaralı         
18:22
Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı         
17:43
Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti         
17:07
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu         
15:05
Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti         
14:50
Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi         
13:59
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 20:46:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei