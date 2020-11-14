Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor

14.11.2020 10:40
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor, System.String[]

Son dakika habere göre İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılmasına karar verilen yapılarda oturanlar, taşınmaya devam ediyor.

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılmasına karar verilen yapılarda oturanlar, taşınmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden nakliyeciler de bölgeye gelerek, depremzedelerin eşyalarını taşıyor.

Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim'de meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan 6.6'lık depremin ardından kent genelinde bazı binalar, yıkılırken, bazıları da hasar gördü. Depremden sonra başlatılan hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 110 bin yapı incelendi. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık durumda olan 506 bina, 4 bin 239 bağımsız bölüm tespit edilirken, 5 bin 119 binanın az hasarlı, 511'inin de orta hasarlı olduğu belirlendi. Yıkılacak yapılarda oturanlar da vakit kaybetmeden taşınmaya başladı. Valilik tarafından geçen günlerde nakliye ücretlerinin sabitlendiği açıklanırken, farklı şehirlerden birçok nakliyeci de İzmir'e gelerek, depremzedeleri yeni oturacakları dairelere taşımaya başladı.

Kayseri'den geldiğini söyleyen nakliyeci Sinan Kızmaz, "İzmir'deki arkadaşlarım, işlerin yoğun olmasından dolayı asansör ihtiyacının olduğunu söyleyince ben de 1 hafta önce Kayseri'den geldim. Hem vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz hem de bize iş kapısı oluyor. Depremzedelere elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" dedi.'GÜNDE 10 EV TAŞIYORUZ'Asansörlü kamyonuyla Ankara'dan gelen Fazlı Akarsu da nakliye taşıma fiyatlarının sabitlenmesiyle fırsatçılığın sona erdiğini söyledi. Akarsu, "Deprem bölgesinde yoğunluk olduğunu ve asansörlü arabaya ihtiyaç olduğunu duyup, Ankara'dan geldim. Vatandaşlar için de elimizden gelen yardımı gösteriyoruz. Depremden hemen sonra vatandaşlara sonra çok yüksek fiyatlar veriliyormuş ve bu sebeple çok fazla fırsatçılık yapan olmuş. Sadece asansör kurmak için 500 lira istemişler. Aynı hizmeti 300 liraya veriyoruz. Ancak fiyatlar da normale döndü. Günde 10 ev taşıdığımız oluyor" diye konuştu. 'İZMİR'DEKİ FİRMALAR YETMEDİ'Nakliyeci Erdi Mor, taşınma sürecinin 15 gün daha süreceğini tahmin ettiğini belirterek, "Depremzedelere yardımcı olmak için Ankara'dan geldik. İzmir'deki arkadaşlarımızın az olmasından dolayı destek için buradayız. Günde 3-4 daire taşıyoruz. Fiyatlar herkeste sabit. Bulunduğum süre içinde de herhangi bir fırsatçılığa şahit olmadım. En fazla 2 bin liraya taşıyoruz. Evleri boşaltmak için 1 saat veriyorlar. O süre zarfında alabildiğimizi alıyoruz. Bu süreç 15 gün daha devam eder gibi gözüküyor" dedi.İzmir'deki firmaların yetersiz kaldığını aktaran Yavuz Yılmaz da "Depremden sonra taşımacılar arasında rant olmuştu. Valilik açıklamasıyla fiyatlar sabitlendi. İki firmamızla çalışıyoruz. Hatta açıklanan fiyatın altında taşıdığımız da oluyor. İzmir firmaları olarak yetişemedik. Çünkü 1 saat süre veriliyor. O yüzden dışarıdan gelen arkadaşların faydası oldu" diye konuştu.Başka şehirlerden gelen bazı taşımacıların fırsatçılık yaptığını iddia eden İzmirli nakliyeci Cihan Giden ise "Başka şehirlerden gelen nakliyeciler sayının yetersiz olduğunu söylüyor ancak İzmir'de yeterli sayıda firma ve asansör bulunuyor. Ben bu durumu fırsatçılık olarak görüyorum. İzmir firmasıyız ama asansörümüz boş duruyor. Biz 1500 ile 2 bin liraya ev taşıyoruz. Ancak bazıları yüksek fiyatlar veriyor. Durumu olmayanlardan para bile almadığımız oluyor" dedi.TAŞINMA DEVAM EDİYOROğluyla Bayraklı'da farklı yerlerde oturan Saniye Zoral, bölge halkının çoğunun taşındığını söyledi. Zoral, "Bayraklı'nın hepsi korku içinde. Evleri sağlam olan da kaçıyor, sağlam olmayan da kaçıyor. Benim oğlum da burada oturuyor. Az hasarlı, diyorlar ama bütün bina boşalmış vaziyette. Az hasarlı olsa bile kimse oturmayı tercih etmiyor. Ben de etmiyorum, oğluma da ettirmem. Ne olacağı belli değil. Karşıdaki bina bir anda gözümüzün önünde yıkıldı. Onu görünce ister istemez oturamıyorsun" diye konuştu. Depremde evi ağır hasar alan Bilgen Ezircan da "Herkesin psikolojisi bozuk. Evlerinde küçücük bir çatlak bile görseler içeri giremeyen yakınlarımız var. Bayraklı'da bizim yakınımız, akrabamız çok. Hepimiz çok etkilendik. Buranın zemininden çok korkuluyor, binaların durumunu ve yıkılan evleri görünce aynı şeyi yaşamaktan korktukları için taşınmayı düşünen çok kişi var" dedi.

Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor

Bayraklı, Valilik, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Depremzedelerin eşyalarını, farklı şehirlerden nakliyeciler taşıyor - Son Dakika


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