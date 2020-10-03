- Diego Perotti, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti, İstanbul'a geldi. Roma'da forma giyen başarılı futbolcu saat 14.25'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Futbolcuyu sarı-lacivertli yetkiler karşılarken Perotti daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.