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Son dakika haberleri | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için 8,5 saat yol açma çalışması yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için 8,5 saat yol açma çalışması yaptı

19.01.2022 20:30

Son dakika haberler... Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için kar nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşımı sağlamak için 8,5 saatlik çalışma yaptı, doğum sancıları tutan hamile kadının da hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için kar nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşımı sağlamak için 8,5 saatlik çalışma yaptı, doğum sancıları tutan hamile kadının da hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşın ailesi, cenazesinin Kulp ilçe merkezinden Cebeci Mezrasına götürülmesi için belediyeden yardım istedi.

Bunun üzerine yol açma çalışması başlatan ekipler, 8,5 saatlik mesainin ardından mezra yolunu ulaşıma açarak, cenazenin defnedilmesini sağladı.

Ekipler, Hani ilçesine bağlı kırsal Çardaklı Geybiyan mezrasında doğum sancıları başlayan hamile kadının hastaneye yetiştirilmesi için çalışma başlattı.

Çalışmanın ardından yolu açılan mahalleye ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi, hamile kadını Hani Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Vatandaşlar otele yerleştiriliyor

Soğuk havalarda vatandaşların mağdur olmaması için özel ekip oluşturan Zabıta Daire Başkanlığı, 24 saat boyuncu park, durak, sokak ve caddeler ile otogarda devriye atıyor.

"Alo 153" ihbar hattına gelen talebi değerlendiren zabıta ekipleri, merkez Kayapınar ilçesi Uyandık Mahallesi Küme evlerinde çadırda yaşayan vatandaşın yardımına koştu.

Ekipler, çadırda yaşayan 80 yaşındaki vatandaşı otele yerleştirdi.

Yolda kalan vatandaşlara ulaşım imkanı sağlandı

Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinden çıkan ve evine gitmek için araç bulamayan hamile kadın, talep üzerine zabıta ekipleri tarafından evine ulaştırıldı. Ekipler, ayrıca hastaneye gitmek için araç bulamayan vatandaşlarında ulaşımını sağladı.

Yolda mahsur kalan ambulanslar için çalışma yapıldı

Öte yandan, Kulp ilçesinde ihbar üzerine hasta almak için 2 kırsal mahalleye giden ambulanslar, kar yağışının etkili olmasıyla yolda kaldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesinin karla mücadele ekipleri, ihbar üzerine yol açma çalışmaları başlattı.

Yolun ulaşıma açılmasıyla ambulanslar taşıdıkları hastaları Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Son dakika haberleri | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için 8,5 saat yol açma çalışması yaptı
Son dakika haberleri | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için 8,5 saat yol açma çalışması yaptı
Son dakika haberleri | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için 8,5 saat yol açma çalışması yaptı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için 8,5 saat yol açma çalışması yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cenazenin defni için 8,5 saat yol açma çalışması yaptı - Son Dakika
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