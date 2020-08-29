Son dakika haberleri: Diyarbakır'da trafik kazası 5 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'da trafik kazası 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hatalı sollama felakete sebep oldu, 5 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır Mardin Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 71 AT 333 plakalı otomobil hatalı sollama yaptı, soldan gelen 61 FC 958 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan 2 araçta 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.