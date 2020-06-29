Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Son dakika haberi... Sakarya, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tedbirler kapsamında kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri de kent genelinde maske kullanımı ve tedbirlerin uygulanmasına ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, kontrollü sosyal hayat döneminde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

Vali Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanları başta olmak üzere yoğunluğun oluşabileceği yerlerde kurallara mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kentte koronavirüse ilişkin önlemlerin alındığını aktaran Gürel, karantina bölgelerinde bulunan vatandaşlara her türlü yardımın ulaştırıldığını kaydetti.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Temizlik ekipleri, çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Bolu

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile kentin en yeşil alanı olarak bilinen Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda polis ve bekçiler tarafından maske ve sosyal mesafe kontrolleri sürüyor.

Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda ekipler tarafından sık sık uyarılıyor.

Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde kurulan halk pazarında da polis, bekçi ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler de kentin en işlek noktaları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak, Karabük, Sakarya, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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