Kaçırıldığı araçtan yola atlayınca başka bir otomobilin altında kalan adam kurtarılamadı - Son Dakika

Kaçırıldığı araçtan yola atlayınca başka bir otomobilin altında kalan adam kurtarılamadı

Kaçırıldığı araçtan yola atlayınca başka bir otomobilin altında kalan adam kurtarılamadı Bursa'da, kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülüp kaçırıldıktan sonra, seyir halindeki otomobilden yola atlayınca başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 6...

Kaçırıldığı araçtan yola atlayınca başka bir otomobilin altında kalan adam kurtarılamadı

BURSA - Bursa'da, kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülüp kaçırıldıktan sonra, seyir halindeki otomobilden yola atlayınca başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

13 Eylül gecesi, Karaman Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Özcan (38), iddiaya göre, hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine ateş açtı, ardından aracına binerek kaçtı. Olayın ardından işletme sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Metin Özcan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı Emrah K. ve İhsan Y.'den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y., iş yerindeki zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, Özcan'dan 25 bin TL istedi.

İhsan Y. ve Emrah K.'nin bu isteği üzerine şüphelenen Metin Özcan, işletme sahibiyle görüştü. İşletme sahibi tarafından tehdit edilen Özcan, İhsan Y.'nin de kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. İhsan Y. tarafından da tehdit ve takip edildiği öne sürülen Metin Özcan, kendi aracının tanınacağını düşünerek, otomobil kiralayarak kullanmaya başladı. 17 Eylül günü sabah saatlerinde, iddiaya göre eğlence mekanı sahibi, Metin Özcan'ın Yunuseli Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. Özcan'ın iş yerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi, içeride bulunan dolaplara ve tezgaha da zarar vererek ayrıldı. Aynı gün gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı 34 CCE 883 plakalı otomobili yıkamak için Mutlular Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına gelen Özcan, bu kez de burada kendisini takip eden Emrah K.'nin saldırısına uğradı.

Saldırı anları oto yıkama dükkanındaki güvenlik kameralarına yansırken, Metin Özcan, zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı. Otomobilde dövülen Metin Özcan, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde seyir halindeki araçtan atıldı. Atıldıktan sonra Özcan'ın koşmaya başladığını gören Emrah K. ile yanındaki Deniz C., onu kovalamaya başladı.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Özcan'a başka bir otomobil çarptı. Metin Özcan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar olan ve kafa travması geçiren Metin Özcan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de olayla ilgilisi oldukları iddiasıyla İhsan Y. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Emrah K. (33), Fatih Mehmet G. (28), Nimet B. ve Deniz C.'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Bir gün sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Emrah K. ile Deniz C. tutuklandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İhsan Y., Fatih Mehmet G. ve Nimet B. hakkında 22 Eylül'de savcılığın itirazı üzerine tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Hastanede tedavisi süren Metin Özcan, dün, olaydan 6 gün sonra doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçırıldığı araçtan yola atlayınca başka bir otomobilin altında kalan adam kurtarılamadı

Bursa, Eylül, Emrah, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaçırıldığı araçtan yola atlayınca başka bir otomobilin altında kalan adam kurtarılamadı - Son Dakika

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