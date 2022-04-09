Son dakika haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

09.04.2022 09:16
Son dakika haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 37,12 gram eroin, 656,94 gram metamfetamin, 140 gram eroin, av tüfeği, tabanca, çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanıldığı belirtilen poşet ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılıkça serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler T.E, E.E, A.G, N.I, H.B, M.P, H.P, S.D, T.D, S.G, Ö.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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