Son dakika haberleri... Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne Tüketiciler Derneği (ETÜDER) Başkanı Murat Kocabaş, kurban pazarlarında vatandaşların sahte para konusunda duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Kocabaş, AA muhabirine, dolandırıcıların sahte parayla vatandaşları kandırmaya çalıştığını söyledi.

Bayramı fırsat bilen dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getiren Kocabaş, "Sahte para kullanımına karşı hem üreticiler hem de kurbanlık alacak vatandaşlar dikkatli olmalı. Besiciler yıl boyunca kurban için yetiştirdikleri hayvanlarını satarken dolandırıcıların tuzağına düşmesin." dedi.

Kocabaş, dikkatli olunduğunda sahte paranın anlaşılabildiğini belirterek, gerçek paranın üzerinde şerit bulunduğunu ve para kağıdı içinde gömülü olan fotoğrafın sahte parayla gerçek parayı ayırt etmede önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

"İstanbul Sözleşmesi, hukuki güvencemizdir"

CHP Edirne İl Kadın Koları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, erkek şiddetine karşı acil eylem planı yapılması gerektiğini bildirdi.

Gegeoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özgecan Aslan, Şule Çet, Ceren Özdemir, Gülistan Doku ve Pınar Gültekin gibi binlerce kadının hikayesinin aynı olduğunu belirtti.

Erkek şiddetine karşı acil eylem planı yapılması gerektiğini aktaran Gegeoğlu, "Tüm bu çağrılarımıza kulak tıkayan sizler, bizim için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açıyorsunuz. Oysa İstanbul Sözleşmesi, hukuki güvencemizdir." ifadelerini kullandı.

Keşan'da arefe günü halk pazarı kurulacak

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, arefe günü halk pazarı kurulacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe pazarının bölgenin en önemli pazarlarından olduğunu belirtti. Bayram dolayısıyla pazarın 30 Temmuz Perşembe kurulacağını aktaran Yılmaz, "Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Meydanı'nda kurulacak meyve ve sebze pazarı ile kompleksin yan yollarında kurulacak giysi pazarına bölge halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.