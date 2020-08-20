Son dakika haberleri: Emine Erdoğan'ın denize saldığı carettalardan ilk sinyaller geldi - Son Dakika

ANTALYA'nın Patara Sahili'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla uydu izleme cihazı takılarak denize salınan Patara, Belkıs ve Likya isimli carettalar ile Kaş isimli yeşil deniz kaplumbağasından, ilk sinyaller alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve dünyanın en güzel sahilleri arasında gösterilen Patara Sahili'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla çip (uydu izleme cihazı) takılarak denize salınan 3 caretta caretta ve 1 yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) mavi sulardaki yolculuğu izlenmeye başlandı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) uzman ekibi tarafından tedavi edildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle çip takılan, 'Belkıs', 'Patara' ve 'Likya' isimleri verilen ergin carettalar ile 'Kaş' ismi verilen genç yeşil deniz kaplumbağasından bugün ilk sinyaller Patara açıklarından geldi.

DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska , üç caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağasının Kaş, Kalkan ve Patara bölgelerinden yaralı olarak bulunduğunu ve merkeze getirildiğini söyledi. Tedavilerinin 2-4 aylık süreçlerde tamamlandığını anlatan Prof. Dr. Kaska, "Likya'da pervane kesiği sonucu kabuğunda kırık vardı. Patara'da misina dolanması ve olta yutması. Belkıs ise aşırı parazitlenme ve halsizlik sorunu nedeniyle gelmişti. Kaş'ta olta ve misina yutması vardı. Tedavileri yaklaşık 2-4 ay sürdü ve dün denize salındılar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı 'nın katılımıyla denize salınan kaplumbağalardan ilk sinyallerin de alındığını belirten Prof. Dr. Kaska, deniz kaplumbağalarının Patara açıklarında olduğunu dile getirdi.'TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI ÇALIŞMASI OLACAK'Deniz kaplumbağalarıyla ilgili ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirten Prof. Dr. Yakup Kaska, Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı kapsamında çip takılarak Patara sahilindeki 4 kaplumbağanın dışında Kadriye ve Dalyan sahillerinde de çip takılan 2'şer kaplumbağanın denize salınacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın maliyetini karşıladığı çiplerin ve yaklaşık bir yıllık izleme programının kaplumbağa başına yaklaşık 5 bin dolar olduğunu da açıklayan Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bunların hepsi birden Türkiye'de en kapsamlı çalışma olacak. İlk defa bakanlık desteğiyle 8 adet hayvana çip takılıyor. Akdeniz'de dolaşacakları ve kışladıkları yerler belirlenecek ve hepsi birden yapıldığı için de çok anlamlı ve önemli bir çalışma olacak. Bu çalışmada küresel ısınmanın etkilerini de inceleyeceğiz" dedi.