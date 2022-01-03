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ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ - Son Dakika

ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ

03.01.2022 10:25

BARTIN'da 2 gün süren sağanak, yüksek kesimlerdeki karların erimesine neden oldu.

BARTIN'da 2 gün süren sağanak, yüksek kesimlerdeki karların erimesine neden oldu. Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı 5 metre yükselirken, küçük iskeleler suya gömüldü.

Kentte 2 gün boyunca kuvvetli yağmur etkili oldu. Sağanak ile birlikte yüksek kesimlerdeki karlar eridi. Böylece şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 5 metre yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı ile Orduyeri Mahallesi'ndeki gezi teknelerinin iskeleleri, sular altında kaldı.

KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Irmağın yükselmesi ile Serdar köyü mevkisindeki Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise Bartın'da geçen haftaki yoğun kar yağışının ardından 2 gündür yağmurun ardından Bartın Irmağı yükseldi. Şu anda yağış yok. Irmaktaki seviye de her saat düşmeye başladı. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık dedi.

ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ
ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ

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Karadeniz, Bartın, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERİYEN KAR SULARI, BARTIN IRMAĞI'NI YÜKSELTTİ - Son Dakika


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