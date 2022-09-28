Son dakika haberleri | Eski sevgiliye satırlı tehdide 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Eski sevgiliye satırlı tehdide 2 tutuklama

28.09.2022 11:42
Son dakika haberleri | Eski sevgiliye satırlı tehdide 2 tutuklama

Son dakika haberler: ESKİŞEHİR'de eski sevgilisi R.D. isimli kadını, evine gidip satırla tehdit eden E.O. ve yanındaki kardeşi İ.O. tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de eski sevgilisi R.D. isimli kadını, evine gidip satırla tehdit eden E.O. ve yanındaki kardeşi İ.O. tutuklandı.

Eskişehir'de oturan R.D., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi E.O.'nun kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürerek aile mahkemesine başvurdu. Mahkeme, R.D. isimli kadın hakkında 3 ay süreyle önleyici tedbir kararı aldı. Geçen pazar gecesi E.O., kardeşi İ.O. ile R.D.'nin evine gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı, E.O. elindeki satırla R.D.'yi tehdit etti. R.D.'nin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri, E.O. ve yanındaki kardeşi İ.O.'yu gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O. ve İ.O. 'silahlı tehdit' suçundan tutuklanıp cezaevine konuldu.Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yazılı açıklamasında, "Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, şüphelileri, silahlı tehdit suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüpheliler E.O. ve İ.O. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince silahlı tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler" denildi.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Eski sevgiliye satırlı tehdide 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Eski sevgiliye satırlı tehdide 2 tutuklama - Son Dakika
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